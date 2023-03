Le frontman de Suicidal Tendencies Mike Muir a annoncé qu'il allait sortir un album solo pour célébrer ses 40 ans de carrière. Il a dit qu'il n'essaie pas de faire un album que les gens ne vont pas aimer, mais il s'ent fout. L'album comportera des morceaux composés dans ses différents projets (Suicidal Tendencies, Infectious Grooves, No Mercy...). Tous les morceaux seront inédits et nouveaux, et la galette devrait voir le jour cette année.