Enrico Tauraso (ex-Dead Elephant) et le batteur Alain Lapaglia (ex-MoRkObOt) ont fondé un groupe de noise-rock qui s'appelle The Turin Horse. Après un EP, le duo a sorti il y a une semaine son premier album, Unsavory Impurities, et on vous propose de le découvrir à la suite.