Un deuxième extrait de Jambalaya - Xtra spicy, le nouvel album de PowerSolo qui sortira le 5 mai sur le label danois Crunchy Frog, est dispo à la suite. Ca s'appelle "If I could fly" et bénéficie de la participation de la brésilienne Flavia Couri, l'ex-bassiste d'Autoramas. Ils passeront en France en mai, les dates sont à découvrir à la suite. [plus d'infos]