Le label Easy Eye Sound, grand défenseur du blues, sortira le 11 août une compilation intitulée Tell everybody! 21st century juke joint blues , 12 titres compilés et produits par Dan Auerbach ( The Black Keys , réunissant artistes de légende et récentes signatures du label + des inédits des Black Keys et de Dan Auerbach . Vous pouvez écouter un extrait avec "Tell Everybody" interprétée par Robert Finley . [ plus d'infos ]





Tracklist :



RL Boyce - Coal Black Mattie

Robert Finley - Tell Everybody

Moonrisers - Tall Shadow

Dan Auerbach - Every Chance I Get (I Want You In The Flesh)

Jimmy "Duck" Holmes - Catfish Blues (Mono)

Gabe Carter - Anything You Need

Nat Myers - Willow Witchin'

Leo Bud Welch - Don't Let The Devil Ride (Mono)

The Black Keys - No Lovin'

Glenn Schwartz - Daughter Of Zion (Featuring Joe Walsh)

Gabe Carter - Buffalo Road

Glenn Schwartz - Collinwood Fire