Metallica a sorti 4 lyric videos pour son dernier single en date: "If darkness had a son". On les trouve en anglais, espagnol, allemand et français. Dans d'autres news, le groupe a acheté la plus grande part de Furnace Record Pressing, un fournisseur de vinyls de haute qualité et autres services associés. Cette acquisition formalise une longue collaboration entre le groupe et Furnace qui a produit plus de 5 millions de vinyls pour le groupe depuis 2014.