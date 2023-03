Dieth, le nouveau groupe de David Ellefson (ex-bassiste de Megadeth), Guilherme Miranda (chant, ex-Entombed AD) et Michał Łysejko (batterie, ex-Decapitated) sortira son premier album, To hell and back, le 2 juin via Napalm Record. Le 2e single, "To hell and back" s'écoute dans la suite. [plus d'infos]