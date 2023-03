En 2017, Brian Slagel racontait dans For The Sake Of Heaviness comment un adolescent californien obsédé par le metal avait fait de Metal Blade Records un label de référence. Visiblement sur sa lancée, le Brian a prévu un nouveau livre avec plein d'anecdotes sur sa compagnie de disque puisque sortira le 9 mai Swing of the Blade: More Stories from Metal Blade Records. Pour les fans du label, le livre préfacé par Kerry King (Slayer), est en précommande à la suite.

[ Précommande: Site officiel ]