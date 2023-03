Sigur Rós a annoncé une tournée d'été en Europe et en Amérique du Nord, au cours de laquelle il sera accompagné d'un orchestre de 41 musiciens. Les Islandais ont également promis qu'il présenterait en concert les chansons de son prochain album studio, composé avec on nouveau membre Kjartan Sveinsson, et dont la sortie est prévue en juin. Vous trouverez leurs prochaines dates ci-dessous. [ plus d'infos ]

Juin 2023

16 London, England - Royal Festival Hall

17 Amsterdam, Netherlands - Concertgebouw

18 Hamburg, Germany - Elbphilharmonie



Juillet 2023

03 Paris, France - Philharmonie Main Hall



Août 2023

14 Toronto, Ontario - Roy Thomson Hall

16 New York, NY - Beacon Theatre

18 Brooklyn, NY - Kings Theatre

19 Boston, MA - Wang Theatre

21 Minneapolis, MN - State Theatre

24 Seattle, WA - The Paramount Theatre

26 Berkeley, CA - The Greek Theatre at UC Berkeley

28 Los Angeles, CA - The Greek Theatre