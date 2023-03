2 concerts hommage à Jeff Beck auront lieu au Royal Albert Hall de Londres les 22 et 23 mai. Les concerts sont organisés par Eric Clapton et Sandra Beck, la veuve du guitariste. Au programme, pour le moment: Billy Gibbons, Rod Stewart, Gary Clark Jr., Johnny Depp, John McLaughlin, Susan Tedeschi, Derek Trucks, Doyle Bramhall II, Imelda May, Robert Randolph, Olivia Safe et Joss Stone.