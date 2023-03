Le célèbre présentateur américain Jimmy Fallon s'est entouré de The Roots et de beaucoup d'invités du show business américain (dont Jack Black, Christ Pratt, Seth Rogen, etc.) pour revisiter le générique du jeu vidéo non moins célèbre Super Mario Bros. Un film sur l'univers du jeu sort en salles le 6 avril. [plus d'infos]