Shavo Odadjian, le bassiste de System Of A Down a récemment confimé qu'il est en train de finir les touches finales de son premier album solo. Il travaille sur ce LP avec le guitariste de Winds Of Plague, Michael Montoya (a.k.a. MorgothBeatz), aussi un producteur et songwriter qui a collaboré entre autre dans le passé avec entre autres Travis Barker ( Blink 182 , JuiceWrld, Lil Xan, et Jonathan Davis (Korn). Le bassiste a également affirmé que cet album solo sera bien heavy, et sera en contraste avec ses autres side-projects passés, qui étaient plus hip/hop ou électro.