En l'honneur des 20 ans d'Elephant des White Stripes sorti le 1er avril 2003, la galette aura droit à une réédition limitée anniversaire de 2 vinyls, l'un en 'Red smoke and clear' et l'autre en 'Red & black smoke'. Elephant (Deluxe), lui, sortira sur les plateformes digitales le 31 mars et comportera des enregistrements live en bonus, issus du concert joué le 2 juillet 2003 à l'Aragon Ballroom à Chicago. "The hardest button to button" en a été partagé.

