Le chanteur de Napalm Death, Mark "Barney" Greenway s'est cassé la cheville droite lors du concert du 19 février dernier de leur tournée "Campaign For Musical Destruction 2023" à Munich en Allemagne. Le groupe n'a annulé aucune date, et le chanteur a terminé le concert assi sur un chaise sur le devant de la scène. [plus d'infos]