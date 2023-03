Left to Die, le nouveau groupe comportant Terry Butler et Rick Rozz (Death) associés à Matt Harvey (Exhumed, Gruesome) et Gus Rios (Gruesome, ex-Malevolent Creation), a attaqué sa tournée européenne au garage de Londres. Le groupe joue l'intégrité du classique album de Death Leprosy ainsi que des titres de Scream bloody core. [plus d'infos]