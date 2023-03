Formal growth in the desert est le titre du prochain album du groupe post-punk de Detroit, Protomartyr, qui sortira le 2 juin via Domino. Il a été enregistré au Sonic Ranch au Texas et coproduit par le guitariste Greg Ahee et Jake Aron (Snail Mail, L'Rain). Kelley Deal (The Breeders) tourne actuellement avec le groupe en tant que membre additionnel pour le live. [plus d'infos]