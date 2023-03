Errant entre le trip-hop, le spoken word et les dissonances du metal, Novembre, duo composé de membres actuels et passés d'Erlen Meyer, a annoncé la sortie de son 1er album. Il s'appelle Inox et paraitra le 5 mai chez Source Atone Records. Un premier extrait est visible à la suite avec "Marchand de fables". [plus d'infos]