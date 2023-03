Après un clip avec Florence Shaw de Dry Cleaning en featuring, c'est au tour de Perry Farell de Jane's Addiction de partager une chanson clippée avec les Sleaford Mods. Elle s'appelle "So trendy" et fait partie de l'album UK Grim qui sort aujourd'hui via Rough Trade. Le duo passera à Bordeaux, Nantes et Paris les 5, 6 et 7 novembre prochains. [plus d'infos]