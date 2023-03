Après Dasein EP en 2020 et Super 45t en 2022, le désormais trio de noise-post-punk Strasbourgeois Sinaïve va sortir un nouvel EP intitulé Répétition le 14 avril sur le label Antimatière, réactivé pour l'occasion. Un extrait de ce disque, enregistré par Simon Burger dans les studios de la Compagnie Rodolphe Burger à Sainte-Marie-Aux-Mines, est à découvrir via le clip du titre "Citadelle / Bis repetita}}. [plus d'infos]