Dark Supreme est le projet indus-electro de Joss (Gantz, Féroces et boss du label Impure Muzik). Il vient de sortir un EP nommé King for a day, dark for a lifetime et qui est à découvrir en intégralité à la suite avec le clip de "In between" (avec Anna Zulawski et Univers III en invités). [plus d'infos]