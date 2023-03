Vendredi 28 juillet :



Madball - Landmvrks - Terror - Ten 56 - Pogo Car Crash Control - The Slackers - Suzi Moon - Point Mort - Hard Mind - Method Of Southern Hardcore - Booze Brothers - That's All Folks



Samedi 29 juillet :



Stick To Your Guns - Toy Dolls - Capra - Grade 2 - Alea Jacta Est - Slope - Drunktank - Yawners - The Dead Krazukies - Topsy Turvy's - Fallent Lillies - Trint Eastwood - Mike Noegraf - Heeka



Dimanche 30 juillet :



Descendents - Walls Of Jericho - Good Riddance - Snuff - H2O - Scowl - Cigar - Madam - For I Am - Beyond The Styx - Plastic Age - Underground Therapy - Yawners - The Sobers - Wildflower Union