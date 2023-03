Le festival angevin Levitation France a complété sa programmation avec Porridge Radio, Forever Pavot, Cloud Nothings, Ulrika Spacek, Tramhaus, MADMADMAD, Clamm, Triptides, Sylvie, Meule, Bermud et Big Wool. Ils rejoignent donc sur l'affiche The Dandy Warhols, Altin Gün, The Psychotic Monks, L.A. WITCH, Crows, Acid Dad et Lambrini Girl. Cette dixième édition se passera le samedi 27 et dimanche 28 mai au Chabada à Angers.

[ Levitation France: Site officiel ]