Presque une décennie après la sortie de F#rth#r, P.O. Box revient avec Spaceavailable.. La date du 25 mai est avancée sous réserve que les CD's et LP's soient fabriqués d'ici-là. En tout cas, la version digitale sera disponible quelques jours avant et un clip a d'ors et déjà été divulgué. "Structuring structured structures" s'écoute et se regarde ci-dessous tandis que le disque se précommande au bout du lien idoine.

