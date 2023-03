Formé en 2015, le quatuor punk-rock Quitters a sorti en septembre dernier chez KROD Records un deuxième album intitulé Captain are we thinking ?. Il est en écoute intégrale sur Spotify. Des tournées vont-être annoncées et le groupe est déjà programmé au festival The Fest à Gainesville (USA) en Octobre 2023. [plus d'infos]