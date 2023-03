Créé en 2022, le duo Embers - composé de Julien Taubregeas (The Great Divide, Ovtrenoir, SaaR, Throane) au chant et à la batterie ainsi que de Tibo F. (guitare/basse) auxquels d'autres musiciens viennent s'ajouter pour le live - sortira le 14 mars un EP éponyme. Un extrait, "Babayaga", est dispo à la suite. [plus d'infos]