FACS, le trio post-punk de Chicago - dans lequel se retrouve le guitariste/chanteur Brian Case et le batteur Noah Leger de feu Disappears avec la bassiste Alianna Kalaba (ex-batteuse de We Ragazzi and the Dishes), qui fait ici sa dernière apparition avec le groupe, laissant sa place à Jonathan, co-fondateur, qui est de retour - sortira le 7 avril un nouvel album intitulé Still life in decay (Trouble in Mind / Modulor). Un premier extrait clippé est à voir à la suite avec "When you say". [plus d'infos]