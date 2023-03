PoiL Ueda, soit la rencontre entre les membres de PoiL + Benoit de NI avec la japonaise Junko Ueda, a sorti son premier album le 3 mars via Dur et Doux. Le fruit de cette rencontre improbable (quoi que), soit un rock progressif mélangé de musique traditionnelle médiévale, est à découvrir à la suite. [plus d'infos]