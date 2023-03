Après "Poli", les Truckks continuent de dévoiler des extraits de son dernier album, Funambule carnage, qui sort le 17 mars. Cette fois ci, c'est le titre "Ne plus croire aux arbres". Le groupe sera le 10 mars au Réacteur à Issy-Les-Moulineaux avec les Johnny Mafia et Tales Off, et terminera son aventure au PDZ à Besançon le 17 mars en compagnie de Cosse. [plus d'infos]