Les indie rockeurs de Toronto, Dilly Dally se séparent. La nouvelle a été annoncée sur Instagram par le groupe, qui veut poursuivre de nouvelles aventures mais séparément. Le groupe voulait tirer sa révérance sur une note positive, en partageant 2 nouveaux titres: "Colour of joy" et "Morning light", dispos dans la suite. [plus d'infos]