Cradle Of Filth a clippé, "She is a fire", l'un des 2 nouveaux morceaux qui figureront sur le prochain album live du groupe, Trouble and their double lives, prévu pour le 28 avril chez Napalm Records. Les titres live ont été enregistrés entre 2014 et 2019 aux USA, en Europe et en Australie. L'album comportera également 2 nouveaux titres, "She is a fire" donc, et "Demon prince regent". [plus d'infos]