Une compilation de reprises de titres de Nick Drake va voir le jour le 7 juillet via Chrysalis. Intitulée The endless coloured ways : The songs of Nick Drake, ce disque a été conçu par plein d'artistes aux univers différents dont Ben Harper, Philip Selway, John Parish ou encore les irlandais de Fontaine D.C.. Ces derniers ont d'ailleurs posté leur reprise de "Cello song" sur le tube.