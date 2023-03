Skid Row a lancé une compétition appelée "18 And Life cover song challenge". Pour participer, il suffit d'uploader une vidéo de votre interprétation de "18 And Life" sur Instagram, TikTok, Facebook, Twitter ou YouTube avec le hashtag #18AndLife et tagguer le groupe. Vous pourrez gagner une guitare signature Kramer Dave "Snake" Sabo. Les soumissions s'arrêtent le 15 mars.

