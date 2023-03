Coffret officiel de 5 cassettes avec l'intégralité des œuvres de 1993 à 1997 d'Ulver. Il est emballé dans une boîte en toile luxueuse et épaisse, avec impression par estampage à chaud. Ce coffret est strictement limité à 1000 exemplaires numérotés à la main dans le monde entier.



La version "die-hard" (1-250 - épuisé) est présentée dans une boîte blanche avec impression dorée et bandes blanches.



La version normale (251-1000) est présentée dans une boîte noire avec une impression argentée et des cassettes noires.



Bande 1 : Vargnatt (avec un titre bonus live de 1993)

Bande 2 : Bergtatt

Bande 3 : Kveldssanger

Bande 4 : Nattens Madrigal

Bande 5 : Répétitions 1994 & 1995



En plus des cinq cassettes, le coffret comprend :



- un livre massif à couverture rigide reprenant tout le contenu de l'édition 2014 de Century Media, avec de nouveaux entretiens approfondis avec Kristoffer "Garm" Rygg, Håvard "Haavard" Jørgensen, Carl-Michael "Czral" Eide, Stian "Shagrath" Thoresen, Jan Axel "Hellhammer" Blomberg, Ivar Bjørnson et Grutle Kjellson, ainsi que des textes et des témoignages supplémentaires d'acteurs clés de la scène metal et au-delà.



- pin's métal



- drapeau



- un backpatch en forme



- quatre cartes postales



- cinq posters



- un certificat signé par Kristoffer "Garm" Rygg (uniquement pour les inconditionnels)



- une réplique du tout premier t-shirt Ulver (uniquement pour les die-hard fans).