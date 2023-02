Crossed Keys, groupe mélodique-punk de Philadelphie composé d'anciens membres de Kid Dynamite, Good Riddance et Zolof the Rock & Roll Destroyer, a sorti un nouveau single intitulé "Victim complex", premier extrait de leur prochain album, Believes in you, qui sera disponible le 5 mai via Dead Satellite Records, Creep Records et Sell the Heart Records. [plus d'infos]