Le festival Superbowl Of Hardcore, événement punk-hardcore se déroulant au Jardin Moderne à Rennes les 30 juin et 1er juillet, accueilleront Comeback Kid, Nasty, Bulldoze, Knuckeldust, Zulu, End It, Koyo, Combust, Buggin, Spy,, Iron Cult, Spaced, Mindwar, Hard Mind, Additional Time, Shooting Daggers, et un groupe à annoncer prochainement. + d'infos sur la page Facebook du festival.

