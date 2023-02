Tim Alexander, batteur de Primus, s'est associé avec Skerik (Critters Buggin, Les Claypool's Frog Brigade) et Timm Mason (Master Musicians Of Bukkake) dans un groupe nommé Sound Cipher. Le trio de post-jazz industriel de Seattle prépare la sortie d'un premier EP dont le nom est All that syncs must diverge. Le disque sort le 21 avril chez Royal Potato Family et un premier extrait est déjà disponible à l'écoute. [plus d'infos]