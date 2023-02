Jack White était l'invité musical du Saturday Night Live. Il a d'abord interprété "Taking me back" et "Fear of the dawn" de Fear of the dawn, puis est revenu plus tard pour jouer "A tip from you to me" de Entering heaven alive. Ces deux albums sont sorti l'année dernière. Pour visualiser ça, c'est à la suite que ça se passe. [plus d'infos]