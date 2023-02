L'influenceuse et guitare prodige Sophie Lloyd, s'est associée á Matt Heafy (Trivium) sur un nouveau single intitulé "Fall of man". Le titre, qui comporte des guitares et la voix du frontman de Trivium, est tiré du prochain album de [[Sphie Lloyd}}, Imposter syndrome, prévu pour plus tard cette année chez Autumn Records. [plus d'infos]