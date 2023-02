Nick Oliveri a récemment révélé que Mark Lanegan, son ancien compagnon de route au sein de Queens of the Stone Age, avait contribué à l'écriture des paroles de "Something in the way" de Nirvana, tout en n'étant pas crédité sur Nevermind, dont est issu ce titre. La raison est simple : Kurt Cobain avait écrit et joué sur des morceaux de The winding sheet, le premier disque solo de Lanegan, sans être payé. Lanegan avait alors proposé de faire pareil sur le prochain album de Nirvana, sans se douter une seule seconde que cet album aurait un succès vertigineux. D'après Oliveri, Lanegan en avait gardé un souvenir amer, de ne pas avoir pu bénéficier des royalties de cette chanson. On le comprend.