Spirit Of Hamlet, le nouveau projet de Mike Watt (Minutemen, fIREHOSE, The Stooges), Kawabata Makoto (Acid Mothers Temple), Scotty Irving (Clang Quartet) et du producteur Benjy Johnson, sort le 17 mars son premier album Northwest of Hamuretto via Broken Sound Tapes. Un extrait est à écouter avec le titre "Float". [plus d'infos]