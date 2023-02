The Third Project (metal-screamo d'Annecy) a sorti The rise and fall of the ninja squids, son premier album accompagné d'une BD déjantée de 50 pages couleurs, photos, paroles illustrées et bonus inédits. A cette occasion, un jeu vidéo est accessible gratuitement en ligne dans lequel il est possible de retracer l'histoire de la BD et celle du groupe. Toutes les infos et l'écoute de l'album se fait via la page Bandcamp du groupe. [plus d'infos]