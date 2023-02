Flea se met aux podcasts. Le bassiste des Red Hot Chili Peppers s'est associé avec Parallel et Cadence13 pour lancer "This Little Light" le 30 mars. Ce podcast consistera en une interview en 15 parties , qui se focalisera sur l'éducation musicale, l'amour de la musique et le procédé créatif. les premiers invités annoncé sont Rick Rubin, Patti Smith, Thundercat, Margo Price, et Cynthia Erivo.