Decasia, trio de heavy psych-rock qui a sorti son premier album, An endless feast for hyenas, en avril dernier, a dévoilé un nouveau clip pour le titre "Ilion & hyenas at the gates". En parallèle, le groupe vient aussi d'annoncer une tournée avec des dates en France, en Belgique et en Allemagne du 7 au 22 avril, mais également sa participation au Hellfest le 17 juin prochain. [plus d'infos]