They may have been the two biggest bands of the 60s, but instances of members of The Beatles and the Rolling Stones recording together are thin on the ground.

D'après multiple sources citées par Variety, Paul McCartney aurait enregistré des parties de basse pour le nouvel album des Rolling Stones. Le projet inclurait également le batteur Ringo Starr, et serait produit par Andrew Watt (Ozzy Osbourne). Les sessions auraient été complétés à Los Angeles récemment, et le mixing devrait commencer incessamment sous peu.