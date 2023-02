John Lennon et sa compagne Yoko Ono feront l'objet d'un documentaire, Daytime revolution, qui reviendra sur la semaine de 1972 où le couple a co-animé le talkshow US célèbre à l'époque, The Mike Douglas show. Le documentaire vient d'être achevé côté production. Une vidéo avec Chuck Berry en invité interprétant "Memphis, Tennessee" et "Johnny B. Goode" est dispo. [plus d'infos]