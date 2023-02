Mars Red Sky s'est associé à la chanteuse folk Queen of the Meadow pour une collaboration qui prendra la forme d'un EP dont la sortie se fera le 28 avril via Mrs Red Sound et Vicious Circle. Sobrement intitulé Mars Red Sky & Queen of the Meadow, tous les détails de l'objet figurent à la suite. A souligner le mastering de l'album par Ladislav Agabekov de Nostromo au Studio Caduceus à Gimel (Suisse) pour cet effort studio. [plus d'infos]