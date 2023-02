Good Friends spécial Drive Blind

Le 18 mars prochain sortira un nouveau numéro très spécial du fanzine Good Friends dédié au groupe Drive Blind. Il sortira de manière concomitante avec les rééditions vinyles des trois premiers albums du groupe via Head Records. Au programme de ce hors-série : 116 pages avec au sommaire les interviews de tous les membres qui ont œuvré dans le groupe, ceux qui les ont côtoyés (labels, groupes, tourneurs), agrémentées de photos inédites. Les 25 premières commandes recevront en cadeau 2 mini fanzines surprise. Plus de détails dans la suite pour te procurer cette superbe édition ! [plus d'infos]