JAAW est un nouveau groupe de post industriel anglais fondé par Andy Cairns (Therapy?), Jason Stoll (Mugstar, Sex Swing), Wayne Adams (Petbrick, Death Pedals, Big Lad) et Adam Betts (Three Trapped Tigers, Goldie, Squarepusher). Ces derniers vont sortir un album nommé Supercluster le 26 mai chez Svart Records, tu peux déjà écouter un premier extrait avec "Rot". [plus d'infos]