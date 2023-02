Après Stumpwork sorti le 21 octobre dernier chez 4AD, Dry Cleaning enchaîne le 1er mars avec un EP intitulé Swampy. Il sera composé de deux titres inédits, de remixes par Charlotte Adigéry & Bolis Pupul et Nourished By Time, ainsi que de démos. Deux titres sont d'ores et déjà disponibles avec "Swampy" et "Sombre two", enregistrés lors des sessions de Stumpwork. [plus d'infos]