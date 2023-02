Le duo belge Le Prince Harry a sorti le 14 février un nouveau split 45t avec Spagguetta Orghasmmond. Il rend hommage au groupe belge punk mythique The Kids avec notamment une reprise de "Money is all I need" qui puise son inspiration dans les racines profondes de la musique traditionnelle belge : la new beat. Il est à découvrir à la suite. [plus d'infos]