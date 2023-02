Diehumane, le nouveau projet d'alt-metal avant-garde qui réunit Rick Hunolt (Exodus) à la guitare, Garret West au chant, Sal Abruscato (Type O Negative, Life Of Agony) à la batterie, Joshua Vargas à la guitare rythmique, la basse et le piano et enfin Greg Hilligiest Jr. au clavier, samples, et guitare supplémentaire, va sortir son premier album, The grotesque le 5 mai prochain chez WURMgroup et The Oracle Management. Le dernier single en date, "Shell shock" a été partagé. [plus d'infos]